Қасым-Жомарт Тоқаев: Сербия кәсіпкерлеріне Қазақстанда қолайлы жағдай жасауға дайынбыз
Мемлекет басшысы шақыруын қабыл алып, Астанаға ресми сапармен келгені үшін Президент Александр Вучичке және делегация мүшелеріне шынайы ризашылығын білдірді.
Сербия – Қазақстанның Балқан түбегіндегі маңызды әрі сенімді серіктесі. Берік достық, өзара қолдау және ортақ мүдде елдеріміздің ынтымақтастығына арқау болып отыр.
"Мен екі жыл бұрын Белградқа жасаған сапарымды ыстық ықыласпен еске аламын. Сол кездегі келісімдердің табысты жүзеге асырылып жатқанын ерекше ризашылықпен атап өткім келеді. Биыл екі мемлекеттің дипломатиялық қатынас орнатқанына 30 жыл толады. Президент Александр Вучичтің сапары осы мерейлі межеге тұспа-тұс келіп отыр. Осы уақыт ішінде Қазақстан мен Сербия арасында барлық деңгейде өзара сенімді арқау еткен саяси диалог орнады. Нақты шарттық-құқықтық негіз қалыптасты. Үкіметтеріміз нәтижелі жұмыс істеп, Парламентаралық байланыс нығайып келеді. Сауда-экономика және инвестиция саласындағы ынтымақтастық күшейді. Мәдени-гуманитарлық бағытта айтарлықтай табысқа қол жеткіздік. Халықаралық ұйымдар аясындағы ықпалдастығымыз тереңдей түсті, – деді Қазақстан Президенті.
Мемлекет басшысы өзара ынтымақтастықты дамытуға Сербия Президентінің зор үлес қосқанын жеткізіп, еліміз мұны өте жоғары бағалайтынын айтты.
"Сондықтан бүгін Жоғары Мәртебелі Президент Александр Вучичті Қазақстан Республикасының ең жоғары наградасы – "Алтын Қыран" орденімен марапаттадым. Бұл награда – Қазақ елінің Сізге және бүкіл Сербия халқына деген ерекше құрметі, шынайы ілтипатының белгісі. Мызғымас достық пен қолдауға негізделген серіктестігіміз алдағы уақытта да нығая береді деп сенемін, – деді Мемлекет басшысы.
Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 27 ақпанда Сербия Президенті Александр Вучичпен кеңейтілген құрамда келіссөз жүргізгенін атап өтті.
"Біз сауда, көлік-логистика, энергетика, өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы, ақпараттық технологиялар, жасанды интеллект және мәдени-гуманитарлық салалардағы ынтымақтастық мәселелерін жан-жақты талқыладық. Нақты уағдаластықтарға қол жеткіздік. Сауда-экономика мен инвестиция саласындағы байланысты дамыту қажеттігіне ерекше мән бердік. Қазір екі ел арасындағы алыс-беріс артып келеді. Қазақстанда 60-қа жуық серб компаниясы табысты жұмыс істеп жатыр. Дегенмен біздің экономикалық әлеуетіміз бұдан әлдеқайда жоғары, – деді Президент.
Ол сауда-саттық көлемін ұлғайту, мемлекет мүддесіне сай келетін жаңа инвестициялық жобаларды пысықтау және экономикалық ынтымақтастық жөніндегі үкіметаралық комиссияның бұл жұмысқа баса мән беру керектігін атап өтті.
"Сапарға ірі кәсіпкерлер де келді, сапар қарсаңында Қазақстан – Сербия Іскерлік кеңесінің отырысы өтті. Бизнес өкілдері арасындағы байланысты күшейту қажет екенін атап өттік. Біз Сербия кәсіпкерлеріне Қазақстанда қолайлы жағдай жасауға дайынбыз. Көлік және логистика саласындағы ынтымақтастықты кеңейтуге ерекше назар аудардық. Былтыр Астана мен Белград арасында тікелей әуе рейсі ашылды – бұл ынтымақтастығымызды дамытудағы маңызды қадам. Сонымен қатар Транскаспий халықаралық көлік дәлізінің транзиттік мүмкіндіктерін тиімді пайдалану, жүк тасымалдайтын жаңа бағыттар ашу мәселелерін талқыладық. Инфрақұрылым саласындағы әріптестікті нығайту жолдарын қарастырдық. Энергетика саласында аса маңызды минералдарды өндіру мен өңдеу, қосылған құны жоғары өндірістерді дамыту үшін өзара іс-қимылды күшейтуге келістік, – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
