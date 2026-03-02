#Референдум-2026
Саясат

Қазақстанның Сыртқы істер министрлігі Иран халқына көңіл айтты

Сыртқы істер министрлігі, Қазақстан, Иран, халқы, көңіл айту, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.03.2026 20:17 Сурет: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Ерлан Жетібаев Ирандағы қайғылы оқиғаларға байланысты Иран халқына көңіл айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Көңіл айту хабарламасының мәтінін 2026 жылы 2 наурызда ҚР Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметі жариялады:

"Соңғы қайғылы оқиғалар салдарынан бейбіт тұрғындардың, оның ішінде балалардың, сондай-ақ Ислам Республикасының жоғары басшылығы өкілдерінің қаза болуына байланысты Иран халқына қайғырып көңіл айтамыз. Қазақстан достық пен жан-жақты ынтымақтастық қатынастарын дәйекті түрде дамытып келе жатқан және Иранға қарсы соғысқа қатыспайтын араб мемлекеттерінің азаматтық нысандарына жасалған соққыларға байланысты өкініш білдіреді".

Сондай-ақ ресми өкіл халықаралық гуманитарлық құқық нормаларын сақтау қарулы қақтығыстар кезінде азаматтық нысандар мен бейбіт халықты ерекше қорғауды талап ететінін жеткізеді.

"Қазақстан Халықаралық гуманитарлық құқыққа саяси бейілділікті күшейту жөніндегі жаһандық бастаманы ұсынушылардың бірі ретінде қарулы қақтығыстар жағдайында адамгершілікті сақтаудың маңыздылығын атап өтеді. Қазақстан халықаралық даулар мен қақтығыстарды халықаралық құқық нормалары мен БҰҰ Жарғысын қатаң сақтай отырып, тек саяси-дипломатиялық жолмен реттеу қажеттігі жөніндегі өзінің қағидатты ұстанымының өзгермейтінін растайды. Өңірдегі зорлық-зомбылықтың одан әрі ушығуына жол бермеу мақсатында барлық тараптарды барынша ұстамдылық пен жауапкершілік танытуға шақырамыз". ҚР Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Ерлан Жетібаев

Бұған дейін Иранға жасалған шабуыл кезінде оқушы қыздардың қаза табуына байланысты Оқу-ағарту министрі Жұлдыз Сүлейменованың көңіл білдіргені хабарланған.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
