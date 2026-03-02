#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
497.56
586.92
6.44
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
497.56
586.92
6.44
Қоғам

Иранға жасалған шабуыл: Оқу-ағарту министрі оқушы қыздардың қаза табуына байланысты көңіл білдірді

Көңіл айту, Иран, оқушы қыздар, қайғылы оқиға, Оқу-ағарту министрі, Жұлдыз Сүлейменова, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.03.2026 17:13 Сурет: pixabay
ҚР Оқу-ағарту министрі Жұлдыз Сүлейменова Иранда орын алған қайғылы оқиға - 160 оқушы қыздың қаза табуына байланысты көңіл білдіріп, әлеуметтік желіде жазба жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Министр бұл туралы 2026 жылы 2 наурызда Facebook-тегі парақшасында жазды:

"Иранда орын алған қайғылы оқиға – 160 мектеп оқушы қыздардың қаза табуы туралы суыт хабарды терең күйзеліспен қабылдадым. Бейбіт күнде білім алып, болашаққа қадам басуы тиіс балалардың өмірінің үзілуі – барша адамзат үшін орны толмас қасірет. Бала тәрбиесімен айналысатын адам ретінде балалар ешқашан қандай да бір қақтығыстың, жанжалдың немесе саяси текетірестің құрбаны болмауы тиіс деп санаймын. Олардың қауіпсіздігі мен амандығы – халықаралық қауымдастық үшін де, әр мемлекет үшін де ең басты құндылықтардың бірі. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев халықаралық мәселелерді әрдайым бейбіт, дипломатиялық жолмен шешу қажеттігін үнемі айтып келеді. Бұл – адам өмірін, әсіресе балалардың болашағын қорғауға бағытталған салмақты әрі дәйекті ұстаным. Мен бұл көзқарасты толық қолдаймын. Қаза болған ирандық балалардың ата-аналары мен жақындарына көңіл айтамын".

Айта кетсек, 2026 жылдың 28 ақпанында Иранда жарылыстар болды. Израиль Қорғаныс министрі Исраэль Кац әуе соққылары "Израильге төнген қатерлерді жоюға" бағытталғанын мәлімдеді. Иранға жасалған шабуылға АҚШ-тың да қатысы бары айтылды. Көп ұзамай АҚШ президенті Дональд Трамптың видео үндеуі жарияланды. Ол АҚШ кең көлемді операцияны бастағанын жариялады. Сондай-ақ Air Astana Таяу Шығысқа қатынайтын барлық рейстің тоқтатылғанын хабарлады. БҰҰ Израиль мен АҚШ-тың Иранға әуеден жасаған соққыларын айыптады. Ирандағы Минабтағы қыздар бастауыш мектебіне тиген зымыран салдарынан 53 мектеп оқушысының қаза тапқаны хабарланды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Қазақстан Иран халқына көңіл айтты
20:17, Бүгін
Қазақстан Иран халқына көңіл айтты
Қазақстанның жаңа Оқу-ағарту министрі ант берді
10:45, 07 қазан 2025
Қазақстанның жаңа Оқу-ағарту министрі ант берді
Оқу-ағарту министрі: Біздің міндет – білімді, адал, жаһандық бәсекеге қабілетті, озық ойлы ұрпақ тәрбиелеу
12:31, 05 қазан 2025
Оқу-ағарту министрі: Біздің міндет – білімді, адал, жаһандық бәсекеге қабілетті, озық ойлы ұрпақ тәрбиелеу
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
В Европе оценили трансфер Галымжана Кенжебека в РПЛ
19:37, Бүгін
В Европе оценили трансфер Галымжана Кенжебека в РПЛ
ATP выступила с заявлением на фоне проблем с вылетом теннисистов из Дубая
19:07, Бүгін
ATP выступила с заявлением на фоне проблем с вылетом теннисистов из Дубая
Тренер из Греции разобрал игру Анарбекова и рассказал о его будущем в Европе
18:43, Бүгін
Тренер из Греции разобрал игру Анарбекова и рассказал о его будущем в Европе
Одноклубник Нуралы Алипа готов стать физруком, если футбол отменят
18:24, Бүгін
Одноклубник Нуралы Алипа готов стать физруком, если футбол отменят
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: