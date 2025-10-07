#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+13°
$
545.67
636.41
6.57
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+13°
$
545.67
636.41
6.57
Қоғам

Қазақстанның жаңа Оқу-ағарту министрі ант берді

Қазақстанның жаңа Оқу-ағарту министрі ант берді, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.10.2025 10:45 Сурет: YouTube/pmkz
Қазақстанның жаңа Оқу-ағарту министрі Жұлдыз Сүлейменова 2025 жылғы 7 қазанда өткен Үкімет отырысында ант берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Отырыстың басында Премьер-министр Олжас Бектенов өткен аптада Жұлдыз Сүлейменованың Оқу-ағарту министрі қызметіне тағайындалғанын еске салып, бүгін оның саяси мемлекеттік қызметші ретінде ресми түрде ант бергенін атап өтті.

"Қазақстан Республикасының халқы мен Президенті алдында өз Отанымның гүлдену ісіне бар күш-жігерім мен білімімді арнаймын деп салтанатты түрде ант етемін. Конституция мен заңдарды қатаң сақтауға, барлық іс-әрекетімде заңдылық пен әділдік қағидаттарын ұстануға, азаматтық, ұлтаралық және конфессияаралық келісімді нығайтуға, Қазақстан халқына адал қызмет етуге, мемлекеттілікті және еліміздің беделін арттыруға ант етемін", – деді Жұлдыз Сүлейменова.

Еске салайық, 29 қыркүйек 2025 жылы Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Оқу-ағарту министрін ауыстырған болатын. Ал 1 қазан күні Жұлдыз Сүлейменованың депутаттық өкілеттігі тоқтатылды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстанда түсік саны көп: Денсаулық сақтау министрлігі жаңа шара қабылдайды
12:58, Бүгін
Қазақстанда түсік саны көп: Денсаулық сақтау министрлігі жаңа шара қабылдайды
Жаңа туризм және спорт министрі Ербол Мырзабосынов Үкіметте ант берді
12:35, 03 қыркүйек 2024
Жаңа туризм және спорт министрі Ербол Мырзабосынов Үкіметте ант берді
Оқу-ағарту министрі: Біздің міндет – білімді, адал, жаһандық бәсекеге қабілетті, озық ойлы ұрпақ тәрбиелеу
12:31, 05 қазан 2025
Оқу-ағарту министрі: Біздің міндет – білімді, адал, жаһандық бәсекеге қабілетті, озық ойлы ұрпақ тәрбиелеу
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: