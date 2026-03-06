#Референдум-2026
Саясат

Қазақстанда Отбасын қорғау мәселелері жөніндегі уәкіл лауазымы болады

Отбасын қорғау, Қазақстан, уәкіл , сурет - Zakon.kz жаңалық 06.03.2026 16:45 Сурет: pexels
"Отбасын қорғау мәселелері жөніндегі уәкіл қоғамдық лауазымын енгізу адам құқықтарының қорғалуы мен отбасы институтын күшейтетініне сенімдімін". Президент Халықаралық әйелдер күніне арналған салтанатты іс-шарада осылай деді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Отбасы омбудсмені Президент жанындағы Әйелдер істері және отбасылық-демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссия төрағасының бірінші орынбасары ретінде қызмет етіп, атқарылған істер туралы Мемлекет басшысына есеп беріп отырады.

"Мұндай жүйе тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу шараларын кешенді түрде жолға қоюмен қатар, отбасы саясатындағы басқа маңызды түйткілдерді шешуге мүмкіндік береді", - дейді президент.

Президенттің айтуынша, Халық Конституциясының жобасы референдумда жұртшылықтың жаппай қолдауына ие болған жағдайда мемлекеттігіміздің озық инновациялық жүйесін құруға зор мүмкіндік беретін болады. Сондай-ақ бас құжат жасанды интеллект және жаппай цифрландыру дәуірінде Қазақстанның тұрақты дамуына ұзақ мерзімді және мызғымас негіз қалайтыны сөзсіз.

"Дей тұрғанмен сапалы адам капиталы болмаса, қарқынды технологиялық дамуға қол жеткізудің қиын болары айдан анық. Сондықтан осы маңызды міндетті орындау үшін ел өмірінің барлық саласына, атап айтқанда, әлеуметтік саясат пен иммиграцияны реттеу мәселесіне жаңаша көзқараспен қарап, тың тәсілдер әзірлеу қажет болады. Тағы да қайталап айтамын, технология дамуында нақты прогреске қол жеткізу үшін сапалы адам капиталын қалыптастыру және дамыту ісін шындап қолға алу керек. Бұл проблемаға көз жұма қарауға болмайды. Демек әлеуметтік саясатты, соның ішінде иммиграция мәселесін қайта қарап, жаңа тәсілдер әзірлеген жөн. Әлем түбегейлі өзгерді. Бұл үдеріс барған сайын үдей түседі. Бізге де, яғни күллі Қазақстанға өзгеретін кез келді. Әйтпесе өте қиын болады". Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев

Бұған дейін президент ел өмірінің маңызды салаларында табанды еңбек етіп жүрген әйелдерді марапаттаған болатын.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Мемлекет басшысы жақын арада жаңа Конституцияның мән-маңызына тағы да кеңірек тоқталатынын айтты
16:50, Бүгін
Мемлекет басшысы жақын арада жаңа Конституцияның мән-маңызына тағы да кеңірек тоқталатынын айтты
Тоқаев Қазақстан кәсіпкерлерінің құқықтарын қорғау жөніндегі уәкіл лауазымы бойынша кадрлық өзгерістер енгізді
16:49, 25 сәуір 2024
Тоқаев Қазақстан кәсіпкерлерінің құқықтарын қорғау жөніндегі уәкіл лауазымы бойынша кадрлық өзгерістер енгізді
Қазақстанда Бала құқықтары жөніндегі жаңа уәкіл тағайындалды
11:19, 12 маусым 2023
Қазақстанда Бала құқықтары жөніндегі жаңа уәкіл тағайындалды
