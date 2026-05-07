Қазақстан, Қырғызстан және Өзбекстан суармалы су бойынша маңызды шешім қабылдады
Бұл туралы бүгін, 2026 жылғы 7 мамырда Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің баспасөз қызметі мәлімдеді:
Ташкент – Өзбекстан астанасында Қазақстан, Қырғызстан және Өзбекстанның су-энергетика салалары басшыларының келіссөздері аяқталды. Кездесудің басты қорытындысы үшжақты хаттамаға қол қою болды.
Құжатта алдағы екі айға арналған Тоқтоғұл су қоймасынан су жіберудің келісілген көлемдері мен режимдері бекітілді.
Қазақстан делегациясын келіссөздерде Энергетика министрі Ерлан Ақкенженов пен Су ресурстары және ирригация министрі Нұржан Нұржігітов бастап барды. Әріптес елдер тарапынан жұмыс кездесуіне Қырғызстанның энергетика министрі Таалайбек Ибраев, Өзбекстанның энергетика министрі Журабек Мирзамахмудов және Өзбекстанның су шаруашылығы министрі Шавкат Хамраев қатысты.
Вегетациялық кезеңде оңтүстік өңірлерді жеткілікті ылғал көлемімен қамтамасыз ету күн тәртібіндегі негізгі мәселе болды. Хаттамаға қол қою Тоқтоғұл СЭС-інен су жіберу кестелерінің сақталуына кепілдік береді және маусым басындағы аграршылар үшін белгісіздікті жояды. Бұл қазақстандық және өзбекстандық фермерлерге суару жұмыстарының бастапқы кезеңін кедергісіз әрі тұрақты өткізуге мүмкіндік береді.
Аграрлық маусым соңына дейін тұрақты сумен жабдықтауды қамтамасыз ету үшін елдер кезең-кезеңімен әрекет етуге уағдаласты. Ведомство басшыларының келесі офлайн кездесуі маусым айының ортасында Бішкекте өтеді. Онда шілде, тамыз және қыркүйек айларына арналған су жіберу көлемдері мен кестелерін түпкілікті келісіп, қол қою жоспарланып отыр.
Қол қойылған хаттама мемлекетаралық су-энергетикалық теңгерім тетігінің жоғары тиімділігін тағы бір мәрте растады.
Жазғы су жіберу көлемдерін келісуге дейін елдер маусымаралық кезеңде жүйелі бірлескен жұмыс жүргізді. 2025 жылғы қыркүйек пен 2026 жылғы сәуір аралығында Қазақстан Қырғызстанның энергожүйесіне 1 560 млн кВт·сағаттан астам көлемде электр энергиясын қарсы жеткізу жүзеге асты.
Бұл қадам көрші елге қыс мезгілінде жылыту қажеттіліктері үшін суды артық пайдаланбауға және Тоқтоғұл су қоймасының ресурстарын бүкіл макроөңірдің қазіргі ауыл шаруашылығы қажеттіліктері үшін сақтап қалуға мүмкіндік берді.