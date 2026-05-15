Қасым-Жомарт Тоқаев Түркі мемлекеттері ұйымының бейресми саммитіне қатысу үшін Түркістан қаласына барды
Сурет: akorda.kz
Бүгін, 2026 жылғы 15 мамырда Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Түркістан қаласына ресми емес сапармен барды. Мемлекет басшысы бұл сапар аясында Түркі мемлекеттері ұйымының (ТМҰ) бейресми саммитіне қатысады.
Ақорда таратқан мәліметке сәйкес, президенттің сапары барысында Түркі мемлекеттерінің жоғары лауазымды басшыларының қатысуымен маңызды халықаралық кездесу өтеді.
Бұл жиын түркітілдес мемлекеттер арасындағы ынтымақтастықты нығайтуға бағытталған және оның саяси әрі дипломатиялық маңызы жоғары екені атап өтілді.
Сондай-ақ Ақорда өкілдері іс-шарадан түсірілген кадрларды да жариялады.
