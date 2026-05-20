Саясат

Қазақстан Кенияға ЖИ және цифрландыру саласында бірлескен жобаларды жүзеге асыруды ұсынды

ЖИ, Қазақстан, Кения, цифрландыру, бірлескен жобалар , сурет - Zakon.kz жаңалық 20.05.2026 18:46 Сурет: freepik
Қазақстан-Кения" бизнес форумында Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев жасанды интеллект және цифрландыру саласындағы ынтымақтастықтың маңызына назар аударды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оның айтуынша, Кения Африканың "Кремний саваннасы" ретінде кеңінен танымал.

"Қазақстан GovTech және FinTech салаларында мол тәжірибе жинады. Бұл ретте электрондық үкіметке және заманауи банк инфрақұрылымына қатысты үздік шешімдерімен бөлісуге дайын. Сонымен қатар жасанды интеллект және ғарышты игеру саласында ынтымақтастық орнатқымыз келеді. Бүгін қол қойылған IT, ғарыш технологиясы салаларындағы бірқатар меморандум елдеріміздің нәтижелі әрі ұзақмерзімді серіктестігіне жол ашатыны анық", – деді Қазақстан президенті.

Қасым-Жомарт Тоқаев "Астана" халықаралық қаржы орталығы (АХҚО) мен Найроби халықаралық қаржы орталығы арасындағы әріптестікті құптады.

Мемлекет басшысы кениялық компанияларды АХҚО мүмкіндіктерін белсенді пайдаланып, Орталық Азияда және одан тысқары жерлерде бизнесін көркейтуге шақырды.

Президенттің пікірінше, бүгінде Қазақстанның туризм саласы қарқынды дамып келеді, осы орайда "шытырман оқиғаға толы" туризмді дамытқан жөн.

Мемлекет басшысы бүгінгі форум Қазақстан мен Кения арасындағы ынтымақтастық әлеуетін көрсеткенін атап өтті. Сондай-ақ экономикалық байланыстарды нығайтуға қос тараптың да ниетті екенін жеткізді.

Бұған дейін Қасым-Жомарт Тоқаев пен Уильям Руто "Қазақстан-Кения" бизнес форумына қатысқаны хабарланған.

