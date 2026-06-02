Саясат

Тоқаев Италия президентіне құттықтау жеделхатын жолдады

сурет - Zakon.kz жаңалық 02.06.2026 20:16 Сурет: akorda.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Италия президенті Серджо Маттареллаға құттықтау жеделхатын жолдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қасым-Жомарт Тоқаев Серджо Маттарелла мен оның отандастарын ұлттық мереке – Республика күнінің 80 жылдығымен құттықтады, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметі 2026 жылы 2 маусымда.

"Президент Қазақстан мен Италия арасындағы дәстүрлі достық пен өзара түсіністікке негізделген стратегиялық серіктестіктің ерекше маңызын атап өтіп, екі елдің сан қырлы ықпалдастығы алдағы уақытта да қарқынды дами беретініне сенім білдірді. Қасым-Жомарт Тоқаев Серджо Маттарелланың жауапты мемлекеттік қызметіне толайым табыс, ал Италия халқына құт-береке тіледі", делінген құттықтау жеделхатында.

Сонымен қатар Мемлекет басшысы осы елдің ұлттық мерекесіне орай Италия Министрлер Кеңесінің төрағасы Джорджа Мелониге де құттықтау жеделхатын жолдады.

Бұған дейін 2-4 маусым күндері Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың шақыруымен Кипр Республикасының Президенті Никос Христодулидис Қазақстанға ресми сапармен келетінін жазғанбыз.

Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
