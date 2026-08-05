#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+26°
$
471.98
543.39
5.82
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+26°
$
471.98
543.39
5.82
Саясат

Тоқаев "Бәйтерек" холдингінің басқарма төрағасы Рустам Қарағойшинді қабылдады

Президент қабылдауы, Ақорда, Тоқаев, Рустам Қарағойшин, Бәйтерек, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.08.2026 17:06 Сурет: Ақорда
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев "Бәйтерек" холдингінің басқарма төрағасы Рустам Қарағойшинді қабылдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мемлекет басшысына бұған дейін берген тапсырмаларының орындалу барысы және холдингті дамытудың негізгі бағыттары баяндалды, деп хабарлайды 2026 жылы 5 тамызда Ақорданың баспасөз қызметі.

Рустам Қарағойшин инвестициялық және кредиттік портфель 14,3 триллион теңгеге жетіп, 16,5 триллион теңгеге дейін артады деп болжанып отырғаны, бұл ретте жыл сайынғы таза пайда көлемі 400 миллиард теңгеден асатыны жөнінде мәлімет берді.

2025 жылдың қорытындысы бойынша холдингтің қолдауымен 77,5 мың, соның ішінде кезекте тұрған 11,6 мың отбасы баспанамен қамтамасыз етілді.

Өткен жылы 77 ірі жоба мен шағын және орта бизнеске арналған 27,4 мың жоба қаржыландырылып, экспортқа тауар шығаратын 131 кәсіпкерге қолдау көрсетілді. Ауылшаруашылық тауарларын өндіретін 7,2 мың агроқұрылым көктемгі егіс жұмыстарын жүргізу үшін 11,4 мың техниканы лизингке алды.

Сондай-ақ Қарағойшин жүргізіліп жатқан трансформация мен "Бәйтерек" холдингінің жаңа ұзақмерзімді даму стратегиясы жайында айтты. Жоба активтерді тиімді басқару, әлеуетті бизнеске қолайлы жағдай жасау және халықтың тұрмыс сапасын арттыру шараларына арналған проактивті инвестициялық холдинг моделіне көшуді қарастырады.

Сонымен қатар ол бірқатар инвестициялық жобаны іске асыру барысы туралы баяндады.

Жыл соңына дейін Инвестициялық кеңестің қарауына импортты алмастыруға, экспорт пен инфрақұрылымды дамытуға бағытталған 26 жобаны енгізу жоспарланып отыр.

Мемлекет басшысы экономиканың орнықты өсімін қамтамасыз ету, ұзақмерзімді инвестиция тарту маңызды екенін атап өтіп, шағын және орта бизнесті қолдау тетігін күшейту жөнінде міндет жүктеді.

Сонымен қатар азаматтар үшін баспананың қолжетімділігін арттыруға айрықша назар аударды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Президент қабылдауы, Ақорда, Мемлекет басшысы, Бәйтерек холдингі, Рустам Қарағойшин
17:41, 23 желтоқсан 2025
Мемлекет басшысы "Бәйтерек" холдингінің басқарма төрағасын қабылдады
тағайындау
20:10, 09 ақпан 2024
Рустам Қарағойшин "Бәйтерек" холдингінің басшысы болып тағайындалды​
Тоқаев Еуразиялық даму банкінің басқарма төрағасын қабылдады
17:21, 10 сәуір 2026
Тоқаев Еуразиялық даму банкінің басқарма төрағасын қабылдады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Шон Брэди
17:10, Бүгін
Брэди уверен в победе Махачева над Гэрри в титульном бою
Аманали Дияр
16:55, Бүгін
Казахстанский борец Дияр Аманали получил машину за победу на чемпионате мира до 17 лет
Опубликован состав юниорской сборной Казахстана на Кубок Азии по триатлону
16:41, Бүгін
Опубликован состав юниорской сборной Казахстана на Кубок Азии по триатлону
Магомед Анкалаев
16:20, Бүгін
Бывший чемпион UFC Уиттакер хочет подраться с Магомедом Анкалаевым
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: