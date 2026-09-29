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Саясат

Тоқаев Германия президентін "Алтын Қыран" орденімен марапаттады

Марапаттау, Берлин, Тоқаев, Германия президенті, Алтын Қыран, орден , сурет - Zakon.kz жаңалық 29.09.2026 21:03 Сурет: Ақорда
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Германия Федеративтік Республикасының президентін "Алтын Қыран" орденімен марапаттады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Марапаттау салтанатында Мемлекет басшысы Президент Франк-Вальтер Штайнмайердің Қазақстан мен Германия арасындағы ынтымақтастықты нығайтуға сүбелі үлес қосқанын атап өтті.

"Сіздің парасатты басшылығыңыз, берік ұстанымыңыз және диалог пен бірлікке бейілдігіңіз зор құрметке лайық. Бұл Германияға әлемдегі серіктестерінің сенімін күшейтіп, ықпалдастыққа жол ашты. Бүгінде Германия – өндірісте, ғылым мен технологияда көш бастаған, дамуы қарқынды инновациялық елдердің бірі", – деді президент.

Қасым-Жомарт Тоқаев екіжақты қарым-қатынасты ілгерілетудегі Франк-Вальтер Штайнмайердің рөліне тоқталды.

"Президент мырза, Сізді Қазақстанның адал әрі сенімді досы, халықаралық деңгейдегі көрнекті мемлекет қайраткері ретінде жоғары бағалаймыз. Қазақстан мен Германия арасындағы достықты нығайтуға, ынтымақтастығымызды жандандыруға қосқан қомақты үлесіңізді ескере отырып, Сізге Қазақстан Республикасының ең жоғары мемлекеттік наградасы – "Алтын Қыран" орденін табыстаймын. Бұл марапатты қазақ халқының айрықша құрметі мен шынайы ризашылығының белгісі ретінде қабыл алыңыз", – деді Мемлекет басшысы.

Франк-Вальтер Штайнмайер Орталық Азияға ұдайы назар аударатынын айтты.

"Мен үшін Қазақстан халқының орны ерекше. Елдеріміз бұдан да биік табыстарға жетеді деп ойлаймын. Қазақстанға сапарымды ықыласпен еске аламын. Екі елдің мызғымас достық байланыстары ұзақ жылдарға ұласатынына сенімдімін", – деді Германия президенті.

Бұған дейін Берлинде шағын және кеңейтілген құрамда өткен келіссөздер қорытындысы бойынша Қасым-Жомарт Тоқаев пен Франк-Вальтер Штайнмайер Бірлескен декларация қабылдаған болатын.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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