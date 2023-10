Бейжіңде Елена Рыбакина Азия ойындары чемпионының "тас-талқанын" шығарды

Әлемнің бесінші ракеткасы Қытай өкілі Чжэн Циньвэньді (WTA рейтингісінде 23-орын) 6:1, 6:2 есебімен жеңді.

Кездесу 1 сағат 2 минутқа созылды. Рыбакина үш рет эйс орындап, қос қателікке жол бермеді және жеті брейк-пойнттың төртеуін сәтті жүзеге асырды. 2023 жылғы Азия ойындарының чемпионы екі эйс орындап, алты қос қателік жасады.

Қытай ашық чемпионатының келесі раундында Елена Рыбакина алдында итальяндық Мартина Тревизанды ұтқан Германия өкілі Татьяна Мариямен (WTA рейтингінде 53) кездеседі.

Cruising into the next round 😎



Elena Rybakina defeats Zheng in straight sets and will face Maria in the next round! #ChinaOpen pic.twitter.com/y8zBR477Xk