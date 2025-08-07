Теннис: жасөспірімдер арасындағы "Ролан Гаррос" іріктеу турнирінің жартылай финалистері анықталды
Қыздар арасында Еркежан Жанатаева ширек финалда Гаухар Ақтанды 6:3, 6:2 есебімен жеңді. Жартылай финалда ол Түрікменстан өкілі Илима Гусейновамен кездеседі. Гусейнова ширек финалда Софья Малышевадан 6:1, 6:1 есебімен басым түсті.
Тағы бір ширек финалдық кездесуде Алиса Королёва үш сағатқа созылған тартысты матчта Каролина Легайды 6:7 (1:7), 7:6 (7:2), 6:4 есебімен тізе бүктірді. Жартылай финалда Алиса Адиа Омарбекпен кездеседі. Адиа ширек финалда Өзбекстаннан келген Кейра Кимді 6:2, 6:4 есебімен жеңді.
Ұлдар арасында Мансұр Саинов Ратмир Пулькевичтен 6:4, 6:1 есебімен басым түсті. Жартылай финалда ол өзбекстандық Алан Зинатулинмен өзара мықтыны анықтайды.
Ал екінші жартылай финалда қазақстандық Аңсар Ниетқалиев Абдурахмон Каримовқа қарсы кездесуде 3:6, 6:1, 6:4 есебімен жеңіске жетті. Енді Аңсар финалға шығу үшін тағы бір өзбекстандық теннисші Акмал Абдуллаевпен кездеседі.