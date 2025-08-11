Бокстан жастар арасындағы Азия чемпионатында Қазақстан қоржынына бес алтын медаль түсті
Ел құрамасынан Нұрислам Қалдыбаев (60 келі), Санжарәли Бегалиев (80 келі), Темірлан Мұқатаев (90 келі), Гүлназ Бөрібаева (48 келі) және Бақыт Сейдіш (70 келі) жеңіс тұғырына көтерілді.
Ал нағыз шешуші кезеңде қарсыластарына есе жіберген Илья Калинин (65 келі), Нұрбек Мұрсал (70 келі), Шұғыла Нәлібай (75 келі) және Әсел Тоқтасын (80 келі) мойындарына күміс медальдан тағынды.
Бұған дейін 19 жасқа дейінгілер арасында Расул Асанханов (90 келі), Құралай Егінбайқызы (80 келі) Азия чемпионы атағын жеңіп алған болатын.
Сондай-ақ Әділет Тортубек (60 келі), Бибарыс Әшірбай (70 келі), Тимур Тайбеков (80 келі), Нұрсұлтан Қыстаубай (85 келі), Аяжан Ермек (57 келі) күміс жүлдегер атанса, Айым Таңқыбаева (51 келі), Жанель Имантаева (54 келі), Алина Кұдайгенова (60 келі), Ақбота Есімбекова (65 келі) және Сабина Жақсылық (80 келіден жоғары) үздік үштікті түйіндеді.
Құрлықтық додаға 25 елден 396 боксшы (237 ер және 159 әйел) қатысты.