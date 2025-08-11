#Қазақстан
Спорт

Бокстан жастар арасындағы Азия чемпионатында Қазақстан қоржынына бес алтын медаль түсті

Санжарәлі Бегалиев, Таиланд, бокс, алтын медаль, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.08.2025 17:34 Сурет: Қазақстан бокс федерациясы
Бангкокта (Таиланд) өтіп жатқан U22 санатындағы Азия чемпионатында отандастарымыз 9 медальға қол жеткізді. Олардың бесеуі алтын, тағы төртеуі күміс медаль болып табылады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ел құрамасынан Нұрислам Қалдыбаев (60 келі), Санжарәли Бегалиев (80 келі), Темірлан Мұқатаев (90 келі), Гүлназ Бөрібаева (48 келі) және Бақыт Сейдіш (70 келі) жеңіс тұғырына көтерілді.

Ал нағыз шешуші кезеңде қарсыластарына есе жіберген Илья Калинин (65 келі), Нұрбек Мұрсал (70 келі), Шұғыла Нәлібай (75 келі) және Әсел Тоқтасын (80 келі) мойындарына күміс медальдан тағынды.

Бұған дейін 19 жасқа дейінгілер арасында Расул Асанханов (90 келі), Құралай Егінбайқызы (80 келі) Азия чемпионы атағын жеңіп алған болатын. 

Сондай-ақ Әділет Тортубек (60 келі), Бибарыс Әшірбай (70 келі), Тимур Тайбеков (80 келі), Нұрсұлтан Қыстаубай (85 келі), Аяжан Ермек (57 келі) күміс жүлдегер атанса, Айым Таңқыбаева (51 келі), Жанель Имантаева (54 келі), Алина Кұдайгенова (60 келі), Ақбота Есімбекова (65 келі) және Сабина Жақсылық (80 келіден жоғары) үздік үштікті түйіндеді.

Құрлықтық додаға 25 елден 396 боксшы (237 ер және 159 әйел) қатысты.  

