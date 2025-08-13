Дмитрий Панарин бадминтон бойынша бірнеше турнирге қатысады
Сурет: olympic.kz
Қазақстан бадминтон құрамасы Малайзияда қарқынды дайындықтан өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ұлттық құрама спортшылары оқу-жаттығу жиынын өткізіп, содан кейін жарыстарға аттанды.
Олимпиада қатысушысы Дмитрий Панарин мен Мақсұт Тәжібуллаев үш турнирде сынға түседі: JE Wilson Ghana International 2025 (Гана), Cameroon International 2025 (Камерун), Lagos International Classics 2025 (Лаос).
Ал Камила Смағұлова, Арнұр Тапишев, Айша Жұмабек және Хайтмурат Кулматов Malaysia International Challenge 2025 турнирінде бақ сынайды.
Айта кетейік, Окнедегі турнир 13 тамызда басталады.
