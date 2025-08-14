#Қазақстан
Спорт

"Астана" УЕФА Конференциялар лигасының плей-офф кезеңіне шыға алмады

Лозанна, Астана, УЕФА Конференциялар лигасы, плей-офф кезеңі , сурет - Zakon.kz жаңалық 14.08.2025 21:58 Сурет: Instagram/lausanne_sport
"Астана" УЕФА Конференциялар лигасының үшінші іріктеу кезеңінің жауап матчында швейцариялық "Лозаннаны" өз алаңында қарсы алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Кездесу "Астана Арена" стадионында өтті, оған словениялық Мартин Матош бастаған төрешілер тобы қазылық етті.

Бірінші тайм әр түрлі ұтымды сәттерге толы болды, екі команданың да гол соғу мүмкіндігі болды, бірақ ұпай сол күйі ашылмады, дегенмен қосымша уақытта Брайан Окохтың баспен соққан добы қақпа шетіне тиіп, штанга тіркелді.

Екінші таймның басында "Астананың" қорғанысындағы қателіктер Беяатт Лекуэйридің голына жол ашты, кейіннен Гаусс Дьяките екінші допты Мұхаммеджан Сейсеннің қақпасына дөп соқты. Ұпай – 0: 2.

"Астана" (Астана, Қазақстан) – "Лозанна" (Лозанна, Швейцария) 0:2 (0: 0):

  • Лекуэйри 48 (0:1),
  • Дьяките 66 (0: 2) 

Алаңнан қуылу: Эбонг 86

Бірінші ойын: 1: 3.

Нәтижесінде "Астана" еурокубоктан "ұшып" кетті, ал "Лозанна" турнирдің плей-офф кезеңіне өтті.

Айта кетейік, осы ойынға бір күн қалғанда екі команданың бас жаттықтырушылары баспасөз мәслихатын өткізіп, Конференциялар лигасының плей-офф кезеңіне жолдама алу үшін өз шәкірттерінің дайындығы туралы әңгімелеген.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
