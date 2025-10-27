#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
538.13
624.88
6.64
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
538.13
624.88
6.64
Спорт

"Елімай" құрамасы УЕФА Конференциялар лигасының іріктеу кезеңіне жолдама алды

Елімай құрамасы, футболшылар, УЕФА-ға жолдама, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.10.2025 11:49 Сурет: Instagram/fc_elimai 2
2025 жылғы 27 қазанда "Елімай" футбол клубы Қазақстан Премьер-лигасының соңғы турында өз алаңында "Атырау" командасымен кездесті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Семейлік футболшылар қарсыласын 3:2 есебімен жеңіп, биылғы маусымды төртінші орынмен түйіндеді. Бұл нәтиже командаға келесі маусымда УЕФА Конференциялар лигасының іріктеу кезеңінде ойнауға мүмкіндік береді.

Айта кетсек, 2022 жылы қайта құрылған "Елімай" аз ғана уақыт ішінде ел футболының басты командаларының біріне айналды. 2023 жылғы маусымда команда Бірінші лигада бірде-бір жеңіліссіз чемпион атанып, 2024 жылы Қазақстан Премьер-лигасына қайта оралды.

Өз кезегінде футболшыларды өңір басшысы Берік Уәли тарихи жеңісімен құттықтады.

Бұған дейін "Қайрат" құрамасы "Астанамен" тең ойнап, Қазақстан чемпионы атағын қорғап қалғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Петропавлда өрт кезінде 13 адам құтқарылды
12:34, Бүгін
Петропавлда өрт кезінде 13 адам құтқарылды
"Астана" УЕФА Конференциялар лигасының плей-офф кезеңіне шыға алмады
21:58, 14 тамыз 2025
"Астана" УЕФА Конференциялар лигасының плей-офф кезеңіне шыға алмады
"Қайрат" клубы УЕФА Чемпиондар лигасының элиталы кезеңіне жолдама алды
11:52, 30 қазан 2022
"Қайрат" клубы УЕФА Чемпиондар лигасының элиталы кезеңіне жолдама алды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: