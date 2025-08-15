Қытайдағы Дүниежүзілік ойындар: қазақстандық спорттық құзға өрмелеуші қола медаль жеңіп алды
Сурет: olympic.kz
Спорттық құзға өрмелеуден Қазақстан құрамасының өкілі Ришат Хайбуллин Чэнду (Қытай) қаласында өтіп жатқан 2025 жылғы Дүниежүзілік ойындарында үшінші орын алды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қазақстандық спортшы "жылдамдық" бағдарламасында қола медаль жеңіп алды.
Бірінші орынды Қытай спортшысы Цзянь Го Лун иеленді. Екінші болып Индонезия өкілі Киромал Катибин мәреге жетті.
Әмір Маймұратов - 15-орын, Бекнұр Алтынбеков - 23-орын, Дамир Тоқтаров - 28-орынға тұрақтады.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript