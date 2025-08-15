#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+28°
$
540.87
632.01
6.76
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+28°
$
540.87
632.01
6.76
Спорт

Қытайдағы Дүниежүзілік ойындар: қазақстандық спорттық құзға өрмелеуші қола медаль жеңіп алды

Қытайдағы Дүниежүзілік ойындар: қазақстандық спорттық құзға өрмелеуші қола медаль жеңіп алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.08.2025 18:10 Сурет: olympic.kz
Спорттық құзға өрмелеуден Қазақстан құрамасының өкілі Ришат Хайбуллин Чэнду (Қытай) қаласында өтіп жатқан 2025 жылғы Дүниежүзілік ойындарында үшінші орын алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстандық спортшы "жылдамдық" бағдарламасында қола медаль жеңіп алды.

Бірінші орынды Қытай спортшысы Цзянь Го Лун иеленді. Екінші болып Индонезия өкілі Киромал Катибин мәреге жетті.

Әмір Маймұратов - 15-орын, Бекнұр Алтынбеков - 23-орын, Дамир Тоқтаров - 28-орынға тұрақтады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қазақстан слаломды есуден Азия чемпионатында тағы екі медаль жеңіп алды
Спорт
19:33, Бүгін
Қазақстан слаломды есуден Азия чемпионатында тағы екі медаль жеңіп алды
Сағындықова мен Дмитриченко теннистен Астанадағы Президент кубогының финалына шықты
Спорт
15:30, Бүгін
Сағындықова мен Дмитриченко теннистен Астанадағы Президент кубогының финалына шықты
Қазақстан таеквондодан Kazakhstan Open рейтингтік турнирінде он алтын медаль жеңіп алды
Спорт
15:23, Бүгін
Қазақстан таеквондодан Kazakhstan Open рейтингтік турнирінде он алтын медаль жеңіп алды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: