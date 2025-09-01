#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+24°
$
538.54
628.31
6.7
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+24°
$
538.54
628.31
6.7
Спорт

Ришат Хайбуллин спорттық құзға өрмелеуден Азия кубогының кезеңінде алтын медаль жеңіп алды

Ришат Хайбуллин спорттық құзға өрмелеуден Азия кубогының кезеңінде алтын медаль жеңіп алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.09.2025 10:34 Сурет: olympic.kz
Спорттық құзға өрмелеуден Қазақстан құрамасының өкілі Ришат Хайбуллин Алматыда өткен Азия кубогы кезеңінде жеңіске жетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Отандасымыз "жылдамдық" санатында үздік атанды.

Финалда Хайбуллин жапониялық спортшы Цукики Онишиден басым түсті. Үшінші орынға Ре Омаса (Жапония) ие болды.

Әйелдер арасында Анна Баларшина мәреге бірінші болып жетті. Ол финалда отандасы Тамара Ұлжабаеваны қапы қалдырды. Үздік үштікті қазақстандық Аделия Өтешева түйіндеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Анна Данилина US Open турнирінің 1/8 финалына шықты
Спорт
17:08, Бүгін
Анна Данилина US Open турнирінің 1/8 финалына шықты
Елена Рыбакина US Open турнирінен шығып қалды
Спорт
11:00, Бүгін
Елена Рыбакина US Open турнирінен шығып қалды
Қазақстан "Қайраттың" жеңісінен кейін УЕФА рейтингінде көтерілді
Спорт
12:58, 31 тамыз 2025
Қазақстан "Қайраттың" жеңісінен кейін УЕФА рейтингінде көтерілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: