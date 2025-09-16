#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
539.54
637.09
6.52
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
539.54
637.09
6.52
Спорт

Спорттық құзға өрмелеуші Әмір Маймұратов Қытайдағы Әлем кубогы кезеңінде үздік ондыққа енді

Спорттық құзға өрмелеуші Әмір Маймұратов Қытайдағы Әлем кубогы кезеңінде үздік ондыққа енді, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.09.2025 18:36 Сурет: olympic.kz
Спорттық құзға өрмелеуден Қазақстан құрамасының өкілі Әмір Маймұратов Қытайдың Гуйян қаласында өткен Әлем кубогының кезеңінде үздік ондыққа енді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Іріктеу кезеңін қазақстандық спортшы тоғызыншы орынмен аяқтап, 1/8 финалға жолдама алды. Алайда ол кезеңде қытайлық Шоухун Чуға есе жіберіп, жарысты оныншы орынмен түйіндеді.

Чу финалда жапониялық Ре Омасаны ұтып жеңімпаз атанды. Ал үздік үштікті германиялық Леандер Карманс түйіндеді.

Қазақстандық спортшылар Дамир Тоқтаров, Жандос Қалибай, Бекнұр Алтынбеков пен Әлішер Мұрат іріктеу кезеңінен өте алмады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Шорт-тректен Олимпиадалық маусымға арналған Қазақстан құрамасы жарияланды
20:10, Бүгін
Шорт-тректен Олимпиадалық маусымға арналған Қазақстан құрамасы жарияланды
Суперкомпьютер УЕФА Чемпиондар лигасының жаңа маусымында кім жеңімпаз болуы мүмкін екенін жариялады
18:58, 11 қыркүйек 2025
Суперкомпьютер УЕФА Чемпиондар лигасының жаңа маусымында кім жеңімпаз болуы мүмкін екенін жариялады
"Қайрат" капитаны "Реалмен" арадағы матч алдында тісінен қағылды
12:36, 06 қыркүйек 2025
"Қайрат" капитаны "Реалмен" арадағы матч алдында тісінен қағылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: