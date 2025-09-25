Әмір Маймұратов спорттық құзға өрмелеуден әлем чемпионатын жүлдесіз аяқтады
Сурет: olympic.kz
Спорттық құзға өрмелеуден Қазақстан құрамасының өкілі Әмір Маймұратов Сеулде (Оңтүстік Корея) өтіп жатқан әлем чемпионатының ширек финалына шыға алмады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қазақстандық спортшы іріктеу кезеңін 15-ші нәтижемен аяқтап, әлем біріншілігінің плей-оффына жолдама алған еді.
1/8 финалда Әмір АҚШ өкілі Самуэль Уотсонмен кездесті. Маймұратов сайыс барысында құлап қалды. Нәтижесінде қарсыласы жеңіске жетті. Осылайша, қазақстандық құзға өрмелеуші әлем чемпионатын жүлдесіз аяқтады.
