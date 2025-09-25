Қазақстандықтар спорттық құзға өрмелеуден әлем чемпионатының іріктеу кезеңінен өте алмады
Сурет: olympic.kz
Сеулде (Оңтүстік Корея) спорттық құзға өрмелеуден әлем чемпионаты аясында әйелдер арасында "жылдамдық" бағдарламасы өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл сайыста Қазақстан құрамасынан үш спортшы сынға түсті.
Тамара Ұлжабаева 19-орынға табан тіреді. Аделия Утешева 32-ші, Анна Баларшина 34-ші нәтиже көрсетті. Өкінішке қарай, плей-офф кезеңіне өте алмады.
Әлем және Еуропа рекордын жаңартқан польшалық Александра Мирослав жеңімпаз атанды. Екінші орынды қытайлық Лицзюань Дэн иеленсе, қола жүлде Яфэй Чжоуға (Қытай) бұйырды.
