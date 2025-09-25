#Қазақстан
Спорт

Қазақстандықтар спорттық құзға өрмелеуден әлем чемпионатының іріктеу кезеңінен өте алмады

Қазақстандықтар спорттық құзға өрмелеуден әлем чемпионатының іріктеу кезеңінен өте алмады, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.09.2025 21:39 Сурет: olympic.kz
Сеулде (Оңтүстік Корея) спорттық құзға өрмелеуден әлем чемпионаты аясында әйелдер арасында "жылдамдық" бағдарламасы өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл сайыста Қазақстан құрамасынан үш спортшы сынға түсті.

Тамара Ұлжабаева 19-орынға табан тіреді. Аделия Утешева 32-ші, Анна Баларшина 34-ші нәтиже көрсетті. Өкінішке қарай, плей-офф кезеңіне өте алмады.

Әлем және Еуропа рекордын жаңартқан польшалық Александра Мирослав жеңімпаз атанды. Екінші орынды қытайлық Лицзюань Дэн иеленсе, қола жүлде Яфэй Чжоуға (Қытай) бұйырды.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Үстел теннисі: қазақстандықтар China Smash 2025 турнирінде бақ сынайды
21:15, Бүгін
Үстел теннисі: қазақстандықтар China Smash 2025 турнирінде бақ сынайды
Әмір Маймұратов спорттық құзға өрмелеуден әлем чемпионатын жүлдесіз аяқтады
20:40, Бүгін
Әмір Маймұратов спорттық құзға өрмелеуден әлем чемпионатын жүлдесіз аяқтады
Қайрат Нұртас өз концертіне билет сатылымы бойынша рекорд жаңартты
20:14, Бүгін
Қайрат Нұртас өз концертіне билет сатылымы бойынша рекорд жаңартты
