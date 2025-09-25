#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Спорт

Спорттық құзға өрмелеуші Әмір Маймұратов әлем чемпионатының 1/8 финалына өтті

25.09.2025 18:00
Қазақстандық спорттық құзға өрмелеуші Әмір Маймұратов Сеулде (Оңтүстік Корея) өтіп жатқан әлем чемпионатының іріктеу кезеңінен сәтті өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Париж-2024 Олимпиадасының қатысушысы "жылдамдық" бағдарламасында 1/8 финалға жолдама алды.

Іріктеу кезеңінде Маймұратов 15-орынға тұрақтады. Плей-оффқа 16 спортшы өткен болатын.

Ришат Хайбуллин 23-орын алды, Бекнұр Алтынбеков – 26-орын, Жандос Қалибай – 30-орын, ал Дамир Тоқтаров – 50-орын иеленді.

Жүлделер 25 қыркүйекте сарапқа салынады.

Айдос Қали
