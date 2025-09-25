Спорттық құзға өрмелеуші Әмір Маймұратов әлем чемпионатының 1/8 финалына өтті
Сурет: olympic.kz
Қазақстандық спорттық құзға өрмелеуші Әмір Маймұратов Сеулде (Оңтүстік Корея) өтіп жатқан әлем чемпионатының іріктеу кезеңінен сәтті өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Париж-2024 Олимпиадасының қатысушысы "жылдамдық" бағдарламасында 1/8 финалға жолдама алды.
Іріктеу кезеңінде Маймұратов 15-орынға тұрақтады. Плей-оффқа 16 спортшы өткен болатын.
Ришат Хайбуллин 23-орын алды, Бекнұр Алтынбеков – 26-орын, Жандос Қалибай – 30-орын, ал Дамир Тоқтаров – 50-орын иеленді.
Жүлделер 25 қыркүйекте сарапқа салынады.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript