Спорт

Шевченко АҚШ-тағы турнирдің финалдық матчын жарақатына байланысты жалғастырудан бас тартты

Александр Шевченко АҚШ-тағы турнирдің финалында жеңіліп қалды, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.08.2025 09:50 Сурет: ktf.kz
Қазақстанның екінші, әлемнің 102-ракеткасы Александр Шевченко Самтер (АҚШ) челленджер турнирінің финалында өнер көрсетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстандық теннисші соңғы бәсекеде әлемнің 74-ракеткасы, италиялық Маттиа Белуччимен чемпиондық атақты сарапқа салды. 

Бірінші партияда италиялық теннисші тай-брейкте басымдылық танытты - 7:6 (7:5).

Екінші сетте Белуччи 3:1 есебімен жеңіп жатқан мезетте Шевченко жарақатына байланысты матчты жалғастырудан бас тартты.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Еркін күрес шебері Едіге Қасымбек U20 әлем чемпионатында алтын медаль үшін күреседі
Спорт
11:12, Бүгін
Еркін күрес шебері Едіге Қасымбек U20 әлем чемпионатында алтын медаль үшін күреседі
Данил Васильев шаңғымен тұғырдан секіруден Польшадағы Гран-при кезеңінде күміс жүлдеге ие болды
Спорт
10:48, Бүгін
Данил Васильев шаңғымен тұғырдан секіруден Польшадағы Гран-при кезеңінде күміс жүлдеге ие болды
Цинциннати турнирі: Рыбакина жартылай финалда Швентектен жеңіліп қалды
Спорт
10:22, Бүгін
Цинциннати турнирі: Рыбакина жартылай финалда Швентектен жеңіліп қалды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
