Спорт

Анна Данилина АҚШ-тағы турнирдің чемпионы атанды

Анна Данилина АҚШ-тағы турнирдің чемпионы атанды, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.08.2025 10:10 Сурет: ktf.kz
Қазақстанның жұптық сындағы бірінші, әлемнің 10-ракеткасы Анна Данилина Кливленд (АҚШ) WTA 250 турнирінің финалында ойнады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жарыстың 1-ракеткалары Анна Данилина — сербиялық Александра Крунич финалда тайбэйлік Чань Хаочин — қытайлық Синью Яньмен бас жүлде үшін кортқа шықты.

Бірінші партияда тай-брейкте қазақстандық-сербиялық жұп басымдылық танытты — 7:6 (7:3).

Екінші сетті Анна мен Александра брейкпен түйіндеді — 6:4.

Еске салайық, бұған дейін Арсен Жұма грек-рим күресінен U20 әлем чемпионатында қола медаль жеңіп алғанын жазған едік.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Арсен Жұма грек-рим күресінен U20 әлем чемпионатында қола медаль жеңіп алды
Спорт
09:51, Бүгін
Арсен Жұма грек-рим күресінен U20 әлем чемпионатында қола медаль жеңіп алды
Анна Данилина биыл алтыншы рет WTA финалында бақ сынайды
Спорт
09:45, 23 тамыз 2025
Анна Данилина биыл алтыншы рет WTA финалында бақ сынайды
