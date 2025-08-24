Анна Данилина АҚШ-тағы турнирдің чемпионы атанды
Қазақстанның жұптық сындағы бірінші, әлемнің 10-ракеткасы Анна Данилина Кливленд (АҚШ) WTA 250 турнирінің финалында ойнады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жарыстың 1-ракеткалары Анна Данилина — сербиялық Александра Крунич финалда тайбэйлік Чань Хаочин — қытайлық Синью Яньмен бас жүлде үшін кортқа шықты.
Бірінші партияда тай-брейкте қазақстандық-сербиялық жұп басымдылық танытты — 7:6 (7:3).
Екінші сетті Анна мен Александра брейкпен түйіндеді — 6:4.
