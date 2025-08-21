Жеңіл атлет Иван Иванов Азия чемпионатында қола жүлдегер атанды
Сурет: olympic.kz
Оңтүстік Кореяның Мокпо қаласында Азия чемпионаты өтіп жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қазақстандық жеңіл атлет Иван Иванов жарысты қола жүлдемен аяқтады.
Ол ядро серпуде үшінші орынға ие болды. Иванов 18,58 метр нәтижесін көрсетті.
Айта кетейік, Евгений Лабутов диск лақтыруда жетінші орын алды.
Ал Артур Гафнер найза лақтыру сайысында ел намысын қорғайды.
