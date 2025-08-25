Таеквондодан Оңтүстік Кореяда өтетін Гран-при кезеңіне қатысатын қазақстандықтар анықталды
Сурет: olympic.kz
28-31 тамыз аралығында Оңтүстік Кореяның Муджу қаласында таеквондодан Гран-при сериясының кезеңі өтеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Оған Қазақстан құрамасы қатысады. Төменде құрам тізімі берілген.
Ерлер:
- Тамерлан Тілеулес (58 келіге дейін)
- Асқар Өтеген (58 келіге дейін)
- Жавохирхон Исламов (58 келіге дейін)
- Дамир Шуленов (68 келіге дейін)
- Нұрбек Ғазез (68 келіге дейін)
- Батырхан Төлеуғали (80 келіге дейін)
- Абдурахмон Марипов (80 келіге дейін)
- Ерасыл Орынбасар (80 келіге дейін)
- Бейбарыс Қаблан (80 келіден жоғары)
- Бауыржан Хасенов (80 келіден жоғары)
Әйелдер:
- Нодира Ахмедова (49 келіге дейін)
- Нұрай Бауыржанова (49 келіге дейін)
- Мария Севостьянова (57 келіге дейін)
- Камила Аймұқашева (57 келіге дейін)
- Нұрай Хусайнова (67 келіге дейін)
- Назым Махмұтова (67 келіден жоғары)
Айта кетейік, турнир аясында рейтингтік ұпайлар сарапқа салынады.
