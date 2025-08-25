#Қазақстан
Спорт

Таеквондодан Оңтүстік Кореяда өтетін Гран-при кезеңіне қатысатын қазақстандықтар анықталды

Таеквондодан Оңтүстік Кореяда өтетін Гран-при кезеңіне қатысатын қазақстандықтар анықталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.08.2025 20:53 Сурет: olympic.kz
28-31 тамыз аралығында Оңтүстік Кореяның Муджу қаласында таеквондодан Гран-при сериясының кезеңі өтеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оған Қазақстан құрамасы қатысады. Төменде құрам тізімі берілген.

Ерлер:

  • Тамерлан Тілеулес (58 келіге дейін)
  • Асқар Өтеген (58 келіге дейін)
  • Жавохирхон Исламов (58 келіге дейін)
  • Дамир Шуленов (68 келіге дейін)
  • Нұрбек Ғазез (68 келіге дейін)
  • Батырхан Төлеуғали (80 келіге дейін)
  • Абдурахмон Марипов (80 келіге дейін)
  • Ерасыл Орынбасар (80 келіге дейін)
  • Бейбарыс Қаблан (80 келіден жоғары)
  • Бауыржан Хасенов (80 келіден жоғары)

Әйелдер:

  • Нодира Ахмедова (49 келіге дейін)
  • Нұрай Бауыржанова (49 келіге дейін)
  • Мария Севостьянова (57 келіге дейін)
  • Камила Аймұқашева (57 келіге дейін)
  • Нұрай Хусайнова (67 келіге дейін)
  • Назым Махмұтова (67 келіден жоғары)

Айта кетейік, турнир аясында рейтингтік ұпайлар сарапқа салынады.

Айдос Қали
