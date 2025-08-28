#Қазақстан
Спорт

Қазақстандық таеквондошы Оңтүстік Кореяда өтіп жатқан Гран-при кезеңінде қола жүлдеге ие болды

Қазақстандық таеквондошы Оңтүстік Кореяда өтіп жатқан Гран-при кезеңінде қола жүлдеге ие болды, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.08.2025 17:15 Сурет: olympic.kz
Оңтүстік Кореяның Муджу қаласында таеквондодан Гран-при кезеңі басталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Турнирдің алғашқы күнінде Қазақстан құрамасының өкілі Нодира Ахмедова жүлдегерлер қатарына енді.

49 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде өнер көрсеткен спортшымыз қола медаль үшін өткен жекпе-жекте жеңіске жетті.

Ахмедова вьетнамдық Тхи Ким Труонгтан 2:0 есебімен басым түсті

Еске салайық, бұған дейін Қазақстанның бірінші, әлемнің 10-ракеткасы Елена Рыбакина АҚШ ашық чемпионатының үшінші айналымына шыққанын хабарлаған едік.

