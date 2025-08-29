#Қазақстан
Спорт

Қазақстан таеквондодан Гран-при кезеңінде екінші медалін жеңіп алды

Қазақстан таеквондодан Гран-при кезеңінде екінші медалін жеңіп алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.08.2025 19:03 Сурет: olympic.kz
Таеквондодан Муджу қаласында (Оңтүстік Корея) өтіп жатқан Гран-при кезеңінде Қазақстан құрамасы екінші медалін жеңіп алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Дамир Шуленов 68 келіге дейінгі салмақта ел намысын абыроймен қорғады.

Отандасымыз қола жүлде үшін өткен бәсекеде Испания спортшысы Адриан Листені жеңді.

Айта кетейік, бұған дейін осы турнирде Нодира Ахмедова (49 келіге дейін) қола медаль иеленген еді.


Оқи отырыңыз
Қазақстан волейболдан жастар арасындағы әлем чемпионатында Болгарияға есе жіберді
Спорт
18:15, Бүгін
Қазақстан волейболдан жастар арасындағы әлем чемпионатында Болгарияға есе жіберді
Қазақстан дзюдодан кадеттер арасындағы әлем чемпионатында тағы екі жүлде жеңіп алды
Спорт
17:10, Бүгін
Қазақстан дзюдодан кадеттер арасындағы әлем чемпионатында тағы екі жүлде жеңіп алды
Нора Джеруто Цюрихте өтіп жатқан "Гауһар лига" кезеңінде күміс жүлдеге қол жеткізді
Спорт
17:02, Бүгін
Нора Джеруто Цюрихте өтіп жатқан "Гауһар лига" кезеңінде күміс жүлдеге қол жеткізді
