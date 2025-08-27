#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+28°
$
533.87
621.64
6.64
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+28°
$
533.87
621.64
6.64
Спорт

"Селтик" бапкері командасының сәтсіздігін мойындап, "Қайратты" құттықтады

&quot;Селтик&quot; бапкері командасының сәтсіздігін мойындап, &quot;Қайратты&quot; құттықтады, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.08.2025 11:16 Сурет: instagram.com/celticfc
27 тамыз түні матчтан кейінгі баспасөз мәслихатында "Селтик" клубының бас бапкері Брендан Роджерс өз командасының "Қайраттан" жеңілуіне қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бренданның айтуынша, "Қайратқа" қарсы өткен қарымта ойында командаға сәттілік жетіспеді, деп жазды sportarena.kz.

"Біздің команда үшін қорқынышты нәтиже. Ойын қиын болды. Негізгі және қосымша уақытта өз мүмкіндіктерімізді жүзеге асыра алмадық. Пенальти сериясында қарсыласымыз сәттірек болды", - деді Брендан Роджерс.

Сонымен қатар Брендан Роджерс алматылық "Қайрат" клубын Чемпиондар лигасының топтық кезеңіне шыққанымен құттықтады.

Еске салайық, 27 тамызға қараған түні өткен УЕФА Чемпиондар лигасының іріктеу плей-офф кезеңіндегі матчта қазақстандық "Қайрат" шотландиялық "Селтикті" пенальти сериясында 3:2 есебімен ұтып, тарихи жеңіске жетті.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Оразбахтин: Топтық кезеңде мүмкіндігінше атақты клубтармен кездескіміз келеді
Спорт
11:28, Бүгін
Оразбахтин: Топтық кезеңде мүмкіндігінше атақты клубтармен кездескіміз келеді
"Қайрат" Чемпиондар лигасының негізгі кезеңінде кем дегенде 12 млрд теңге табыс табады
Спорт
10:53, Бүгін
"Қайрат" Чемпиондар лигасының негізгі кезеңінде кем дегенде 12 млрд теңге табыс табады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: