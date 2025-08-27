Дзюдошы Арман Мұса кадеттер арасындағы әлем чемпионатында қола медаль үшін белдеседі
Сурет: olympic.kz
Болгарияның София қаласында дзюдодан кадеттер арасындағы әлем чемпионаты басталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жарыстың алғашқы күнінде финалдық кезеңге қазақстандық Арман Мұса жолдама алды.
50 келіге дейінгі салмақ дәрежесінің жартылай финалында дзюдошымыз өзбекстандық Хуснуд Султановқа есе жіберді.
Осылайша, Мұса қола медаль үшін белдеседі. Оның қарсыласы - венгриялық Милан Сабо.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript