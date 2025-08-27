#Қазақстан
Дзюдошы Арман Мұса кадеттер арасындағы әлем чемпионатында қола медаль үшін белдеседі

Дзюдошы Арман Мұса кадеттер арасындағы әлем чемпионатында қола медаль үшін белдеседі, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.08.2025 20:14 Сурет: olympic.kz
Болгарияның София қаласында дзюдодан кадеттер арасындағы әлем чемпионаты басталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жарыстың алғашқы күнінде финалдық кезеңге қазақстандық Арман Мұса жолдама алды.

50 келіге дейінгі салмақ дәрежесінің жартылай финалында дзюдошымыз өзбекстандық Хуснуд Султановқа есе жіберді.

Осылайша, Мұса қола медаль үшін белдеседі. Оның қарсыласы - венгриялық Милан Сабо.


Айдос Қали
