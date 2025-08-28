#Қазақстан
Екі қазақстандық дзюдошы кадеттер арасындағы әлем чемпионатының финалына жолдама алды

Екі қазақстандық дзюдошы кадеттер арасындағы әлем чемпионатының финалына жолдама алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.08.2025 18:21 Сурет: olympic.kz
Дзюдодан кадеттер арасындағы әлем чемпионатының екінші жарыс күнінде (Болгария, София) Қазақстан құрамасынан үш спортшы финалдық кезеңге өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ернұр Батырғали 60 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде жартылай финалда Өзбекстан спортшысы Дильшод Каримовты жеңді. Шешуші белдесуде Тәжікстан балуаны Лоик Кудбудиновпен кездеседі.

Сондай-ақ 66 келіге дейінгі салмақта Мұхаммедәлі Жылқайдар да алтын медаль үшін таласады. Ол жартылай финалда ресейлік Муслим Котиевті жеңіп, финалда тағы бір ресейлік дзюдошы Рахим Хамхоевпен кездеседі.

Осы салмақ дәрежесінде Ролан Қайырғали қола медаль үшін белдеседі. Оның қарсыласы - Канаданың өкілі Анес Мати.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қазақстандық таеквондошы Оңтүстік Кореяда өтіп жатқан Гран-при кезеңінде қола жүлдеге ие болды
Спорт
17:15, Бүгін
Қазақстандық таеквондошы Оңтүстік Кореяда өтіп жатқан Гран-при кезеңінде қола жүлдеге ие болды
"Қайрат" УЕФА Чемпиондар лигасында төртінші себетке түсті
Спорт
13:35, Бүгін
"Қайрат" УЕФА Чемпиондар лигасында төртінші себетке түсті
Елена Рыбакина US Open турнирінің үшінші айналымына жолдама алды
Спорт
09:59, Бүгін
Елена Рыбакина US Open турнирінің үшінші айналымына жолдама алды
