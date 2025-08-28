#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+21°
$
537.76
627.62
6.7
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+21°
$
537.76
627.62
6.7
Спорт

Дзюдошы Ернұр Батырғали кадеттер арасында әлем чемпионатының жеңімпазы атанды

Дзюдошы Ернұр Батырғали кадеттер арасында әлем чемпионатының жеңімпазы атанды, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.08.2025 21:30 Сурет: International judo federation
Қазақстан құрамасы дзюдодан Софияда (Болгария) өтіп жатқан кадеттер арасындағы әлем чемпионатында алғашқы алтын медалін жеңіп алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ернұр Батырғали Қазақстан құрамасының қоржынына алғашқы алтын медальді салды.

Дзюдошы 60 келіге дейінгі салмақта үздік атанды. Шешуші кездесуде Батырғали Тәжікстан құрамасының өкілі Лоик Кудбудиновты жеңді.

Айта кетейік, бұған дейін әлем чемпионатында Арман Мыса (50 келіге дейін) үшінші орын алған еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
"Қайрат" футболшылары Чемпиондар лигасы жеребесінің нәтижесін қалай қабылдады
Спорт
23:40, 28 тамыз 2025
"Қайрат" футболшылары Чемпиондар лигасы жеребесінің нәтижесін қалай қабылдады
УЕФА Чемпиондар лигасының жалпы кезеңі: "Қайрат" қарсыластары кімдер
Спорт
23:11, 28 тамыз 2025
УЕФА Чемпиондар лигасының жалпы кезеңі: "Қайрат" қарсыластары кімдер
Қазақстанның екінші ракеткасы ресейлік спортшыға есе жіберіп, US Open турнирінен шығып қалды
Спорт
22:35, 28 тамыз 2025
Қазақстанның екінші ракеткасы ресейлік спортшыға есе жіберіп, US Open турнирінен шығып қалды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: