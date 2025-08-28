Дзюдошы Ернұр Батырғали кадеттер арасында әлем чемпионатының жеңімпазы атанды
Сурет: International judo federation
Қазақстан құрамасы дзюдодан Софияда (Болгария) өтіп жатқан кадеттер арасындағы әлем чемпионатында алғашқы алтын медалін жеңіп алды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ернұр Батырғали Қазақстан құрамасының қоржынына алғашқы алтын медальді салды.
Дзюдошы 60 келіге дейінгі салмақта үздік атанды. Шешуші кездесуде Батырғали Тәжікстан құрамасының өкілі Лоик Кудбудиновты жеңді.
Айта кетейік, бұған дейін әлем чемпионатында Арман Мыса (50 келіге дейін) үшінші орын алған еді.
