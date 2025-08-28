#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+29°
$
537.63
622.52
6.69
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+29°
$
537.63
622.52
6.69
Спорт

"Қайрат" УЕФА Чемпиондар лигасында төртінші себетке түсті

&quot;Қайрат&quot; УЕФА Чемпиондар лигасында төртінші себетке түсті, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.08.2025 13:35 Сурет: Zakon.kz
УЕФА Чемпиондар лигасының жалпы кезеңіне қатысатын барлық 36 команда анықталды. Қазақстанның "Қайрат" құрамасы төртінші себетке енді, бұл кезеңнің жеребесі 28 тамыз кешкісін өтеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстан чемпиондарының лотереяда қалған 35 клубқа қарағанда рейтингісі төмен. Бюджет жағынан да "Қайрат" барлық командалардан артта (12,8 млн евро). Мәселен, салыстырсақ лотереядағы соңғы құрама "Пафос" 20,85 млн евроға бағаланса, қазіргі Чемпиондар лигасының жеңімпазы француздық ПСЖ 1,19 млрд евроға бағаланған.

Осылайша, барлық 36 құрама жеребе алдында келесі топтарға бөлінген:

  • Бірінші себет – "ПСЖ", "Реал", "Манчестер Сити", "Бавария", "Ливерпуль", "Интер", "Челси", "Боруссия", "Барселона".
  • Екінші себет – "Арсенал", "Байер", "Атлетико", "Бенфика", "Аталанта", "Вильярреал", "Ювентус", "Айнтрахт", "Брюгге".
  • Үшінші себет – "Тоттенхэм", "ПСВ", "Аякс", "Наполи", "Спортинг", "Олимпиакос", "Славия", "Буде-Глимт", "Марсель".
  • Төртінші себет – "Копенгаген", "Монако", "Галатасарай", "Юнион", "Карабах", "Атлетик", "Ньюкасл", "Пафос", "Қайрат".

Жеребе нәтижесінде Рафаэль Уразбахтин құрамасы бірінші себеттен екі командамен бір топқа түсуі мүмкін, және солардың біреуі міндетті түрде Алматыға келеді.

Бұған дейін УЕФА "Қайрат" үшін Чемпиондар лигасында жаңа үлгідегі доптар дайындағанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Елена Рыбакина US Open турнирінің үшінші айналымына жолдама алды
Спорт
09:59, Бүгін
Елена Рыбакина US Open турнирінің үшінші айналымына жолдама алды
Алматыда үстел теннисінен WTT Contender Almaty турнирі өтеді
Спорт
22:58, 27 тамыз 2025
Алматыда үстел теннисінен WTT Contender Almaty турнирі өтеді
Дзюдошы Арман Мұса кадеттер арасындағы әлем чемпионатында қола медаль үшін белдеседі
Спорт
20:14, 27 тамыз 2025
Дзюдошы Арман Мұса кадеттер арасындағы әлем чемпионатында қола медаль үшін белдеседі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: