#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Спорт

"Реал Мадрид" Алматыға келеді

“Реал Мадрид” Алматыға келеді, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.08.2025 21:36 Сурет: Zakon.kz
"Қайрат" Чемпиондар лигасында "Реал Мадрид" пен "Интерге" қарсы ойнайды, деп хабарлайды Zakon.kz.

UEFA Чемпиондар лигасының жалпы кезеңіне арналған жеребе тарту рәсімін өткізді.

Нәтижесінде алматылық "Қайраттың" қарсыластары белгілі болды – олардың қатарында әйгілі "Реал Мадрид" пен "Интер" бар. Әр команда барлығы сегіз түрлі клубпен ойын өткізеді.

Бұл маусым – жаңа ережелер бойынша өтетін Чемпиондар лигасының екінші маусымы. Турнирде топтық кезең болмайды. Жалпы кезеңде әр команда сегіз кездесу өткізеді.

Турнир кестесіндегі алғашқы сегіз орынға ие болған клубтар бірден 1/8 финалға шығады.

9-дан 24-орынға дейінгі командалар плей-офф кезеңіне жолдама үшін қосымша матчтар ойнайды. Қалғандары Чемпиондар лигасындағы ойындарын тоқтатады.

Айдос Қали
