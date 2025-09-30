#Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+22°
$
548.79
643.02
6.63
Қоғам

Алматыға "Қайрат" – "Реал Мадрид" матчы үшін 5 мыңнан астам шетелдік турист келді

Алматыда өтетін &quot;Қайрат&quot; – &quot;Реал Мадрид&quot; матчын тамашалау үшін 26-29 қыркүйек аралығында 5 мыңнан астам шетелдік қонақ келді., сурет - Zakon.kz жаңалық 30.09.2025 12:07 Сурет: Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі
Алматыда өтетін "Қайрат" – "Реал Мадрид" матчын тамашалау үшін 26-29 қыркүйек аралығында 5 мыңнан астам шетелдік қонақ келді.

Қазақстанның өзге өңірлерінен келген жанкүйерлермен бірге жалпы көрермен саны ондаған мың адамға жетті. Бұл туралы Алматы қаласы Туризм басқармасы "e-Qonaq" ақпараттық жүйесінің деректеріне сілтеме жасап хабарлады.

Негізгі туристер легі Қытай, Үндістан, Ресей, Қазақстанның басқа облыстарынан, сондай-ақ Жапония, Ұлыбритания, Испания, Чехия, ТМД және өзге де Еуропа мемлекеттерінен келген.

Матчтың экономикалық әсері айтарлықтай жоғары болмақ. Mastercard компаниясының мәліметінше, Алматыға келген шетелдік туристің орташа шығыны шамамен 1 500 АҚШ долларына жетеді. Бұл қаржыға қонақ үйде тұру, тамақтану, көлік, ойын-сауық пен сауда кіреді. Мұндай шығындар шағын және орта бизнестің дамуына серпін беріп, қызмет көрсету саласын жандандырады әрі қала экономикасына мультипликативті әсер етеді.

