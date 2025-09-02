#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Темірлан Анарбеков: Өткен ойынды ұмытып, бар ойымыз ұлттық құрамада болу керек

Темірлан Анарбеков: Өткен ойынды ұмытып, бар ойымыз ұлттық құрамада болу керек, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.09.2025 14:31 Сурет: Instagram/kff_team
4 қыркүйекте алматылық "Қайрат" командасының қақпашысы Темірлан Анарбеков Қазақстан ұлттық құрамасы сапында алғаш рет алаңға шығуы мүмкін. Бұған дейін ол әртүрлі жастағы жастар құрамаларында ойнаған, деп хабарлайды Zakon.kz.

21 жастағы қақпашы алғаш рет ересектер құрамасына шақырту алды және 4 қыркүйекте 2026 жылғы әлем чемпионатының іріктеу кезеңі аясында Уэльс құрамасына қарсы ойында алаңға шығуы мүмкін.

"Клубтағы жетістігімізді ұмытып, енді құрамамызға көмектесуіміз қажет. "Селтик" – ол енді тарих. Құдай қаласа, ұлттық құрамамен де тарих жасаймыз. Бұл тек менің еңбегім емес, бұл – бүкіл бапкерлік штаб пен басшылықтың еңбегі. Баршаңызға алғыс айтамын. Құрама ойындарына толық дайын боламыз", – деді Темірлан.

Бұған дейін қазақстандық футболдың жаңа жұлдызы, "Қайрат" қақпашысы – Темірлан Анарбеков жайында тың деректер ұсынған болатынбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
