Спорт

Александр Бублик АҚШ-та әлемнің бірінші ракеткасынан ойсырай жеңілді

Александр Бублик теннистен АҚШ-тағы турнирдің ширек финалына шыға алмады, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.09.2025 17:07 Сурет: ktf.kz
Теннистен Қазақстан құрамасының көшбасшысы Александр Бублик Нью-Йоркте (АҚШ) өтіп жатқан US Open-2025 турнирінің 1/8 финалында жеңіліп қалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Отандасымыз төртінші айналымда әлемнің бірінші ракеткасы Янник Синнермен (Италия) өзара мықтыны анықтады. 

1 сағат 21 минутқа созылған матчта италиялық теннисші 1:6, 1:6, 1:6 есебімен жеңіске жетті.

Еске салайық, бұған дейін Қазақстанның бірінші, әлемнің 10-ракеткасы Елена Рыбакина US Open турнирінің төртінші айналымда чехиялық Маркета Вондроушовадан (WTA №60) 4:6, 7:5, 2:6 есебімен жеңілген еді.

Айдос Қали
