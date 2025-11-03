#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
528.31
608.35
6.55
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
528.31
608.35
6.55
Спорт

Александр Бублик әлемдік рейтингте жоғарылап, жеке рекордын жаңартты

Александр Бублик, рейтинг, рекорд, теннис, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.11.2025 20:05 Сурет: Instagram/BUBLIK
Теннистен Қазақстан ерлер құрамасының көшбасшысы Александр Бублик кәсіби теннисшілер одағы (ATP) жаңартқан әлемдік рейтингте өз көрсеткішін жақсартты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Александр үш сатыға көтеріліп, қазір 13-орында тұр. Бұл - оның мансабындағы ең жоғары нәтиже, делінген Қазақстан теннис федерациясының хабарламасында.

Бұған дейін қазақстандық спортшы алғаш рет Парижде өткен "Мастерс" санатындағы турнирдің жартылай финалына дейін жетіп, канадалық Феликс Оже-Альяссимге (ATP рейтингінде 8-орын) жол берген болатын.

Бұған дейін WTA қорытынды турнирінің алғашқы матчында әлемнің алтыншы ракеткасы Елена Рыбакина америкалық Аманда Анисимованы 6:3, 6:1 есебімен сенімді түрде жеңгенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Бублик әлемдік рейтингіде жоғарылап, өз рекордын жаңартты
17:52, 25 қыркүйек 2025
Бублик әлемдік рейтингіде жоғарылап, өз рекордын жаңартты
Александр Недовесов әлемдік рейтингте жеке рекорд орнатты
10:15, 08 сәуір 2024
Александр Недовесов әлемдік рейтингте жеке рекорд орнатты
Александр Бублик жаңа маусымдағы алғашқы матчын өткізді
20:45, 09 қаңтар 2024
Александр Бублик жаңа маусымдағы алғашқы матчын өткізді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: