Бублик әлемдік рейтингіде жоғарылап, өз рекордын жаңартты
Кәсіби теннисшілер қауымдастығы (ATP) жаңартылған әлемдік рейтингіні жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қазақстан ерлер құрамасының көшбасшысы Александр Бублик жаңартылған тізімде 16-орынға көтерілді. Бұл – оның жеке рекорды, бұған дейін спортшы 17-орыннан жоғары көтерілмеген еді.
Мұндай көрсеткішке Бубликтің Қытайдың Ханчжоу қаласында өткен ATP сериясындағы турнирде жеңіске жетуі себеп болды.
Әлемдік рейтингіде испаниялық Карлос Алькарас көш бастап тұр. Екінші орында - италиялық Янник Синнер. Үздік үштікті германиялық Александр Зверев түйіндеді.
