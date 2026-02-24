Теннисші Анна Данилина әлемдік рейтингте жоғары көтерілді
Сурет: ktf.kz
Теннистен Қазақстан әйелдер құрамасының жұптық сындағы көшбасшысы Анна Данилина WTA әлемдік рейтингтегі орнын жақсартты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жаңартылған тізімде қазақстандық теннисші бір саты жоғарылап, қазір алтыншы орында тұр. Бұл - оның мансабындағы ең үздік көрсеткіш.
Елена Рыбакина әлемдік рейтингте үшінші орнын сақтап қалды.
Сондай-ақ үздік ондықтың қатарында Александр Бублик те бар. Ол оныншы орынға тұрақтады.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript