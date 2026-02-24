#Референдум-2026
Спорт

Теннисші Анна Данилина әлемдік рейтингте жоғары көтерілді

24.02.2026 17:08
Теннистен Қазақстан әйелдер құрамасының жұптық сындағы көшбасшысы Анна Данилина WTA әлемдік рейтингтегі орнын жақсартты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жаңартылған тізімде қазақстандық теннисші бір саты жоғарылап, қазір алтыншы орында тұр. Бұл - оның мансабындағы ең үздік көрсеткіш.

Елена Рыбакина әлемдік рейтингте үшінші орнын сақтап қалды.

Сондай-ақ үздік ондықтың қатарында Александр Бублик те бар. Ол оныншы орынға тұрақтады.

Айдос Қали
