Рыбакина әлемнің төртінші ракеткасымен кездесудегі жеңісі туралы айтты
Сурет: Instagram/mubadalacitidcopen
WTA қорытынды турнирінің алғашқы матчында әлемнің алтыншы ракеткасы Елена Рыбакина америкалық Аманда Анисимованы 6:3, 6:1 есебімен сенімді түрде жеңді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Матчтан кейін Рыбакина кейінгі апталардағы қарбалас кестенің оның физикалық және психологиялық жағдайына қалай әсер еткені туралы, сондай‑ақ америкалық қарсыласын жеңген кездегі сезімі жайлы айтты.
"Әрине, тәжірибе сенімділік береді. Сол уақытта біраз шаршағаным рас, бірақ матч кезінде қажетті қарқынды сақтай алғаныма қуаныштымын. Жаттығуда өзімді толық дайын сезінбедім, сондықтан ойында жағдайды өзгерте алғаным ерекше қуантады. Бүгін допты ойынға қосуым маған көп көмектесті", - деді Рыбакина.
Еске салайық, бұған дейін әлемнің алтыншы ракеткасы Елена Рыбакина Эр-Риядта (Сауд Арабиясы) өтіп жатқан WTA қорытынды турнирін жеңіспен бастағанын хабарлаған едік.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript