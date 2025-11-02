#Халық заңгері
Спорт

Рыбакина жылдың қорытынды турнирін жеңіспен бастады

Рыбакина жылдың қорытынды турнирін жеңіспен бастады, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.11.2025 09:11 Сурет: ktf.kz
Әлемнің алтыншы ракеткасы Елена Рыбакина Эр-Риядта (Сауд Арабиясы) өтіп жатқан WTA қорытынды турнирін жеңіспен бастады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ол америкалық теннисші Аманда Анисимованы (әлемнің 4-ракеткасы) 6:3, 6:1 есебімен сенімді түрде ұтты.

Матч бар болғаны 58 минутқа созылды.

Осы уақытта Рыбакина жеті эйс жасап, бір ғана қос қателік жіберді және бес брейк-пойнттың төртеуін сәтті пайдаланды.

Серена Уильямс тобына түскен қазақстандық теннисші келесі кездесуін әлемнің екінші ракеткасы Ига Швентекпен (Польша) өткізеді.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Елена Рыбакина Дубайдағы турнирді жеңіспен бастады
17:05, 18 ақпан 2025
Елена Рыбакина Дубайдағы турнирді жеңіспен бастады
Рыбакина Уханьдағы турнирді жеңіспен бастады
22:07, 08 қазан 2025
Рыбакина Уханьдағы турнирді жеңіспен бастады
Елена Рыбакина туған күнінде Берлиндегі турнирді жеңіспен бастады
23:27, 17 маусым 2025
Елена Рыбакина туған күнінде Берлиндегі турнирді жеңіспен бастады
