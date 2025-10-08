#Қазақстан
Спорт

Рыбакина Уханьдағы турнирді жеңіспен бастады

Рыбакина Уханьдағы турнирді жеңіспен бастады, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.10.2025 22:07 Сурет: instagram/lenarybakina
Қазақстанның бірінші, әлемнің тоғызыншы Елена Рыбакина Қытайдың Ухань қаласында өтіп жатқан WTA 1000 санатындағы турнирді жеңіспен бастады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Рыбакина турнирдің екінші айналымында румыниялық теннисші, әлемнің 48-ракеткасы Жаклин Кристианмен (48-орын) кездесіп, екі сетте жеңіске жетті. Есеп – 6:4, 6:3.

Осылайша, Елена 1/8 финалға жолдама алды, ал қарсыласы турнирдегі өнерін аяқтады.

Енді отандасымыз келесі айналымда польшалық теннисші Линда Носковамен шеберлік байқасады.

Айта кетейік, биылғы Ухань турнирінің жүлде қоры – 3 654 963 АҚШ доллары. Жеңімпаз 596 мың доллар және 1000 рейтингтік ұпай иеленеді. Турнирдің қазіргі чемпионы – Беларусь спортшысы, әлемнің бірінші ракеткасы Арина Соболенко.

Айдос Қали
