Юлия Путинцева Қытайдағы турнирді жеңіспен бастады
Қазақстан құрамасының теннисшісі Юлия Путинцева Қытайдың Сучжоу қаласында өтіп жатқан ірі турнирді жеңіспен бастады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қазақстандық спортшы алғашқы айналымда франциялық Диан Парримен кездесті, делінген ҚР ҰОК хабарламасында.
Нәтижесінде Путинцева 6:1, 6:7, 6:1 есебімен ұтып, келесі кезеңге жолдама алды.
Келесі айналымда ол украиналық Юлия Стародубцева мен венгриялық Далма Галфи арасындағы кездесудің жеңімпазымен кездеседі.
Айта кетсек, француз теннисшісі Бейжіңде сәтті өнер көрсетіп жатқан Герасименконың бетін қайтарды.
