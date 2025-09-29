#Қазақстан
Спорт

Француз теннисшісі Бейжіңде сәтті өнер көрсетіп жатқан Герасименконың бетін қайтарды

Кирилл Герасименко, үстел теннисі, Қытай, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.09.2025 20:54 Сурет: ҚР ҰОК
Үстел теннисінен Қазақстан құрамасының көшбасшысы Кирилл Герасименко Қытайдың Бейжің қаласында өтіп жатқан China Smash 2025 халықаралық турнирін аяқтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Іріктеу кезеңінің алғашқы айналымында қазақстандық спортшы Мальта өкілі Амирреза Аббасиден басым түсті, делінген ҚР ҰОК хабарламасында.

Одан кейін ол әлем чемпионатының күміс жүлдегері, швециялық Маттиас Фалькты 3:2 есебімен ұтып, келесі кезеңге өтті. Үшінші айналымда Кирилл командалық сайыста Әлем кубогының қола жүлдегері, англиялық Томас Джарвисонды 3:0 есебімен жеңіп, жарыстың негізгі кезеңіне шықты.

Өкінішке қарай, ол 1/32 финалда Олимпиада ойындарының жүлдегері Симон Гозиге (Франция) 0:3 есебімен жол беріп, жарыс жолынан шығып қалды.

Бұған дейін Алматы полициясы "Қайрат" – "Реал Мадрид" матчы алдында маңызды мәлімдеме жасаған болатын.

