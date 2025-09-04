#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+24°
$
540.18
628.93
6.68
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+24°
$
540.18
628.93
6.68
Спорт

Қазақстан құрамасының тәлімгері Уэльспен матчқа дайындық қандай екенін айтты

Қазақстан құрамасының тәлімгері Уэльспен матчқа дайындық қандай екенін айтты, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.09.2025 14:30 Сурет: Instagram/kff_team
4 қыркүйек күні кешке Астанада футболдан Қазақстан құрамасы 2026 жылғы әлем чемпионатына іріктеу кезеңі аясында Уэльске қарсы кездесу өткізеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Өзіміздің алаңда өтетін ойын қарсаңында Қазақстан құрамасының бас бапкері Әли Әлиев ойыннан күтетін үміті мен сенімін айтты.

"Біздің футболшылар барынша дайындалды. Өкінішке орай, Еркін Тапалов жарақатына байланысты алаңға шықпайды. Сондай-ақ, Ислам Чесноковтың бұлшық еттерінде де мәселелер бар. Біз тек толығымен дайын адамдарды шығарамыз. Уэльс ең әлсіз тұсымыз бен кемшілігімізді іздейді". Әли Әлиев

Капитандық таңғыш Асхат Тағыберген ҚР құрамасындағы мансабын аяқтағанына байланысты, Нұралы Әліпке берілуі мүмкін.

Бірақ бұл матч алдында белгілі болады.

Қазақстан-Уэльс матчы 4 қыркүйекте сағат 19:00-де "Астана Аренада" өтеді, Qazsport телеарнасы тікелей эфирде көрсетілім жасайды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Рыбакина тағы бір бапкермен жұмысын тоқтатты
Спорт
12:17, Бүгін
Рыбакина тағы бір бапкермен жұмысын тоқтатты
Назым Қызайбай мен өзге де боксшылар әлем чемпионатындағы қарсыластарын білді
Спорт
11:12, Бүгін
Назым Қызайбай мен өзге де боксшылар әлем чемпионатындағы қарсыластарын білді
Чолпон-Атада өтетін III Түркі универсиадасына Қазақстан атынан 66 студент-спортшы қатысады
Спорт
22:25, 03 қыркүйек 2025
Чолпон-Атада өтетін III Түркі универсиадасына Қазақстан атынан 66 студент-спортшы қатысады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: