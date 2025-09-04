Қазақстан құрамасының тәлімгері Уэльспен матчқа дайындық қандай екенін айтты
Сурет: Instagram/kff_team
4 қыркүйек күні кешке Астанада футболдан Қазақстан құрамасы 2026 жылғы әлем чемпионатына іріктеу кезеңі аясында Уэльске қарсы кездесу өткізеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Өзіміздің алаңда өтетін ойын қарсаңында Қазақстан құрамасының бас бапкері Әли Әлиев ойыннан күтетін үміті мен сенімін айтты.
"Біздің футболшылар барынша дайындалды. Өкінішке орай, Еркін Тапалов жарақатына байланысты алаңға шықпайды. Сондай-ақ, Ислам Чесноковтың бұлшық еттерінде де мәселелер бар. Біз тек толығымен дайын адамдарды шығарамыз. Уэльс ең әлсіз тұсымыз бен кемшілігімізді іздейді". Әли Әлиев
Капитандық таңғыш Асхат Тағыберген ҚР құрамасындағы мансабын аяқтағанына байланысты, Нұралы Әліпке берілуі мүмкін.
Бірақ бұл матч алдында белгілі болады.
Қазақстан-Уэльс матчы 4 қыркүйекте сағат 19:00-де "Астана Аренада" өтеді, Qazsport телеарнасы тікелей эфирде көрсетілім жасайды.
