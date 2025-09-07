#Қазақстан
Спорт

Бокстан ӘЧ-2025: шаршы алаңға шыққан төрт отандасымыздың үшеуі жеңіске жетті

Бейбарыс Жексен, бокс, әлем чемпионаты, Ұлыбритания, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.09.2025 09:47 Сурет: ҚР ҰОК
Қазақстандық былғары қолғап шебері Бейбарыс Жексен Ливерпульде (Ұлыбритания) өтіп жатқан әлем чемпионатындағы алғашқы жекпе-жегінде сенімді түрде жеңіске жетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бейбарыс Жексен (60 келіге дейін) алғашқы кезеңде Джунмилардо Огаиремен (Филиппин) қолғап түйістірді. 

Отандасымыз алғашқы раундтан-ақ басымдық танытты. Нәтижесінде, қазақстандық боксшы төрешілердің шешімімен 5:0 есебімен жеңді.

Cондай-ақ, 6 қыркүйекте бокстан Ұлыбританияның Ливерпуль қаласында өтіп жатқан әлем чемпионатында Бейбарыстан бөлек тағы үш қазақстандық боксшы шаршы алаңға шықты. 

70 келіге дейінгі салмақта Төрехан Сабырхан мен 60 келіге дейінгі салмақта Виктория Графеева да әлем чемпионатын сәтті бастады, ал 75 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде Надежда Рябец Қытай өкілі Лина Уангтан жеңіліс тапты. Осылайша ол аталған жарыстағы ойынын тоқтатты.


Төрехан үшін дебюттік кездесу оңай болған жоқ. Алжирлік Эсуф Яиче лайықты қарсылық танытып, айқасты шиеленістіре түсті. Дегенмен, үшінші раундта Төрехан екі мәрте қарсыласын нокдаунға жіберді.

Осылайша қазақстандық боксшы 3:2 есебімен төрешілердің шешімі бойынша жеңіске жетті.

Ал Графеева алғашқы кездесуінде Донета Садикумен (Косово) өзара мықтыны анықтады. 

Жекпе-жек тең дәрежеде өтті. Дегенмен Виктория Графеева үшінші раундта басымдық танытып, төрешілердің шешімі бойынша 3:2 есебімен жеңіске жетті.

Бұған дейін бокстан Қазақстан әйелдер құрамасының өкілі Аида Әбікеева Ливерпульде (Ұлыбритания) өтіп жатқан әлем чемпионатын жеңіспен бастағанын жазғанбыз.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Садақ атудан ӘЧ-2025: Қазақстан құрамасы қола медаль иеленді
Спорт
13:31, Бүгін
Садақ атудан ӘЧ-2025: Қазақстан құрамасы қола медаль иеленді
