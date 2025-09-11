Суперкомпьютер УЕФА Чемпиондар лигасының жаңа маусымында кім жеңімпаз болуы мүмкін екенін жариялады
Opta суперкомпьютерінің нұсқасы бойынша, осы маусымдағы басты фаворит – Англиялық "Ливерпуль". Арне Слот баптайтын команда ең жоғары – 20,4%-дық дауысты иеленген.
"Қызылдардан" кейінгі орындарда "Арсенал" (16%) мен ПСЖ (12,1%) тұр. Одан кейінгі титулға үміткерлер тізімінде: "Манчестер Сити" (8,4%), "Барселона" (8,4%), "Челси" (7%), "Реал Мадрид" (5,8%), "Бавария" (4,3%), "Интер" (3%) және "Ньюкасл" (3%).
𝐔𝐄𝐅𝐀 𝐂𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐋𝐞𝐚𝐠𝐮𝐞: 2025-26 Predictions 📈— Opta Analyst (@OptaAnalyst) September 9, 2025
Who will win the 2025-26 UEFA Champions League?
We've got the results of the 10,000 pre-season Opta supercomputer simulations.
Click below to find out more. ⬇️
Өкінішке қарай, суперкомпьютер биылғы Чемпиондар лигасының дебютанты — қазақстандық "Қайраттың" әлеуетіне сенбейді және алматылық команданы тіпті ең аз мүмкіндік бар клубтар қатарына да қоспаған.
Айта кетейік, Рафаэль Уразбахтин жаттықтыратын команда 19 қыркүйекке қараған түні басты еурокубоктың жалпы кезеңін Лиссабонның "Спортингіне" қарсы матчпен бастайды.