Суперкомпьютер Чемпиондар лигасының бірінші турынан кейін фавориттер туралы деректерді жаңартты
Opta суперкомпьютерінің нұсқасы бойынша, бұрынғы басты фаворит — ағылшындық "Ливерпуль" өз позициясын өзгертпестен, маусымдағы Чемпиондар лигасының жеңімпазы атануға бірінші үміткер болып қала береді.
"Мерсисайдтықтардың" жеңіске жету мүмкіндігі 19,99% деп бағалануда. Ал, оларға ең жақындары "Арсенал" — 16,64%, ал ПСЖ — 12,17%.
Сондай-ақ, титулға үміткер үздік ондыққа келесі командалар кірді:
- "Барселона" – 9,85%
- "Манчестер Сити" – 9,22%
- "Бавария" – 6,48%
- "Реал" – 6,00%
- "Челси" – 5,13%
- "Интер" – 2,78%
- "Ньюкасл" – 1,84%
18 қыркүйекке қараған түні "қызылдар" өз алаңында испаниялық "Атлетиконы" 3:2 есебімен әрең жеңді, бұл Чемпиондар лигасының жалпы кезеңінің бірінші туры аясында өткен матч болды.
Турнир басталардан бір апта бұрын суперкомпьютер Арне Слоттың командасын Еуропаның ең беделді клубтық турнирінің жаңа маусымындағы басты фаворит деп атаған болатын. Толығырақ мына жерден оқи аласыздар.